Один гол решил исход матча Казахстан - Уэльс в отборе ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Уэльса в 5-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Астане, завершился со счётом 1:0. Решающий гол у гостей на 24-й минуте забил Киффер Мур, удачно сыгравший на добивании после розыгрыша стандартного положения.

Стоит отметить, что казахстанцы могли не только отыграться, но и выйти вперёд. Очень не везло в завершающей стадии атак Галымжану Кенжебеку, которому не хватало точности. Тем не менее экс-игрок словацкого "Кошице" оставил приятное впечатление своей настырностью и нацеленностью на ворота. На 65-й минуте его заменил Ислам Чесноков, который на 83-й минуте мог сравнять счёт, но мяч после его удара прошёл выше ворот.

Несмотря на все старания, казахстанцам не удалось избежать домашнего поражения. В итоге они с 3 очками занимают предпоследнее, четвёртое место, а валлийцы благодаря этой победе набрали 10 очков и вышли на первую строчку в таблице.

Группа J

Уэльс – 10 очков (5 матчей)



Северная Македония – 8 очков (4 матча)



Бельгия – 4 очка (2 матча)



Казахстан – 3 очка (4 матча)



Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)

Напомним, 7 сентября подопечные Али Алиева сыграют на выезде против сборной Бельгии.

©Маржан Куандыкова