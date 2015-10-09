В России заговорили об Адиеве после поражения Казахстана от Уэльса

Российский журналист Александр Троицкий прокомментировал домашнее поражение сборной Казахстана по футболу от Уэльса в 5-м туре отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Один гол решил исход матча Казахстан - Уэльс в отборе ЧМ-2026

"К огромному сожалению, Казахстан дома уступает Уэльсу 0:1.

Казахстанцы показали отличную игру, но невезение, ушедшее, кажется, вместе с Адиевым из сборной Казахстана, продолжается. Во втором тайме хозяева и вовсе, показалось, переиграли соперника. Но мяч в ворота не идет. Просто не идет.

Уэльс уходит в отрыв. Впереди еще Бельгия. Много очков у Македонии. Шансы на ЧМ у Казахстана совсем призрачные. Как и шансы Али Алиева сохранить место главного тренера сборной. Хотя лично у меня никаких вопросов к тренерскому штабу нет. Выжимают по-максимуму. Не фарт", - написал он в своем телеграм-канале.