"Нам очень повезло". Капитан сборной Уэльса признал силу казахстанских футболистов

Капитан сборной Уэльса и защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис в беседе с корреспондентом Vesti.kz Димашем Тулегеновым подвёл итоги гостевого матча с Казахстаном (1:0). Его команде удалось добиться важной победы в квалификации ЧМ-2026.

Встреча состоялась в Астане и завершилась минимальным поражением сборной Казахстана - 0:1.

- Я думаю, что Казахстан провёл хорошую игру, она получилась очень тяжёлой для нас. Они сыграли лучше, чем в матче на нашем поле (3:1 - в марте), поэтому нам сегодня очень повезло.

- Создал ли трудности переход на искусственный газон?





- Играть на натуральном и искусственном газоне - это ощущается по-разному, но для каждого игрока условия одинаковы. Конечно, есть определённые трудности, но иногда под некоторые нюансы приходится подстраиваться, это нормально.

- Я впервые вижу так много иностранных фанатов на "Астана Арене". Это обычная ситуация для выездных матчей сборной Уэльса?





- Да, наши фанаты удивительны! Мы - маленькая страна, но они приезжают в большом количестве, и мы счастливы, что они есть у нас. У нашей команды отличные отношения с ними. Надеюсь, они насладились временем в Астане!

Отметим, что 32-летний защитник вышел в стартовом составе валлийцев и отыграл все 90 минут.

Фото: Vesti.kz, Маржан Куандыкова©️