Али Алиев оценил дебют звезды "Кайрата" в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев оценил дебют футболистов "Кайрата" - вратаря Темирлана Анарбекова и защитника Дамира Касабулата, сообщает корреспондент Vesti.kz. Оба недавно вышли с алматинским клубом в общий этап Лиги чемпионов, а в матче против Уэльса вышли на поле в основном составе.

Один гол решил исход матча Казахстан - Уэльс в отборе ЧМ-2026

"Что касается Анарбекова и Касабулата, эти ребята только пришли к нам и какие-то моменты для них в новинку. Потому что у "Кайрата" своя философия, своя стилистика игры. Мы здесь прививаем определенную стратегию. Я, честно говоря, доволен. Почему мы их выпустили в основном составе - в памяти у ребят свеж вот этот накал. И психологически, я думаю, им было бы легче это пережить в игре. И в принципе, и Дамир, и Темирлан справились", - сказал Алиев.

Напомним, матч отбора на чемпионат мира по футболу-2026 на "Астана Арене" завершился поражением сборной Казахстана со счетом 0:1.

"Сами понять не можем". Алиев разобрал поражение Казахстана от Уэльса