Сборные
Вчера 23:36
 

Тренер сборной Уэльса пожаловался после победы над Казахстаном

  Комментарии (2)

Тренер сборной Уэльса пожаловался после победы над Казахстаном Крейг Беллами, Фото: Vesti.kz©

Главный тренер сборной Уэльса по футболу Крейг Беллами назвал трудным матч с Казахстаном, отметив, что очень рад победе своей команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На пресс-конференции после игры на "Астана Арене" он также отметил, что искусственный газон стал проблемой.

"Трудная игра. Порой было видно, что у соперника сезон в самом разгаре. Это не оправдания, это просто реальность. Я знал, что будет очень тяжело. Нам нужно было выкладываться по полной. Это нужно делать в квалификации, и нам это удалось.

Поле - это тоже проблема. Оно очень отличается от того, на котором мы привыкли играть. Это было чем-то новым для нас. Мы никогда не играли на таком поле. Как и для любой команды, которая приезжает сюда, это был трудный матч.

Сборная Бельгии, занимающая третье место и имеющая в запасе матчи против Уэльса и Северной Македонии, 13 октября посетит стадион "Кардифф Сити". Этот матч может сыграть решающую роль в исходе турнира", - сказал Беллами. 

Напомним, что Уэльс обыграл Казахстан во второй раз в отборочном цикле ЧМ-2026, на этот раз со счётом 1:0.

"Сами понять не можем". Алиев разобрал поражение Казахстана от Уэльса

