"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов

Стала известна заявка алматинского футбольного клуба "Кайрата" для участия в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Состав "Кайрата" на Лигу чемпионов

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин включил в заявку алматинского клуба 25 игроков.

Вратари: Александр Заруцкий, Темирлан Анарбеков;

Адилет Садыбеков, Гиорги Зариа (Грузия), Олжас Байбек, Дэн Глэйзер (Израиль), Еркин Тапалов, Юг Станоев (Сербия), Валерий Громыко (Беларусь); Нападающие: Жоржиньо (Португалия), Дастан Сатпаев, Эдмилсон (Бразилия), Исмаил Бекболат, Рамазан Багдат, Рикардиньо (Бразилия).

Список B*:

Вратари: Диас Реимов, Шерхан Калмурза;

Защитники: Акежан Каликулов, Амирбек Базарбаев;

Полузащитники: Абылай Толеухан, Даулет Орынбасар, Азамат Туякбаев.

* - игроки молодежной команды, внесенные в список B (футболист заявлен из академии/молодёжной команды).

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

"Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30) 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов

Напомним, "Кайрат" впервые в своей истории вышел в основной этап Лиги чемпионов.

В раунде плей-офф ЛЧ "Кайрат" сенсационно обыграл "Селтик" в серии пенальти. Основное время ответной встречи, как и в первой игре в Глазго (Шотландия), завершилось нулевой ничьей.

В результате командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти, где точнее оказались футболисты алматинского клуба - 3:2.