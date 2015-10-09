Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:52
 

Алонсо сделал выговор таланту "Реала" и пригрозил ультиматумом

  Комментарии

Алонсо сделал выговор таланту "Реала" и пригрозил ультиматумом ©ФК "Реал" Мадрид

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо провел откровенный разговор с Эндриком Фелипе и поставил ультиматум игроку, передают Vesti.kz

Как пишет издание Don Balon, решение наставника звучит так: либо молодой форвард меняет отношение к делу и начинает доказывать себя в команде, либо в январе уйдет.

Летом "Реал" пытался избавиться от бразильца, но сделка не состоялась. Теперь у него остается единственный шанс, хотя шансы на игровое время минимальны. В атаке ставка делается на Килиана Мбаппе, а место в ротации уверенно занял воспитанник "сливочных" Гонсало Гарсия, блиставший на клубном чемпионате мира-2025.

Дополнительная проблема — травма. Эндрик пока вне игры, и даже после возвращения будет непросто доказать готовность. Руководство предупредило: если ситуация не изменится, зимой его ждут новые переговоры.

Интерес к нападающему сохраняется. "Реал Сосьедад" уже пытался арендовать его летом, а "Валенсия" готова рассмотреть вариант усиления зимой. Все будет зависеть от того, воспользуется ли Эндрик своим последним шансом в Мадриде.

Мбаппе настроил раздевалку против звезды "Реала"

Напомним, что  Эндрик перешел в "Реал" год назад. Его трансфер обошелся "сливочным" в 72 миллиона евро.

