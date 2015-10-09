Мбаппе настроил раздевалку против звезды "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор переживает непростое начало сезона: на поле он вновь показывает яркую игру, но за пределами — все больше проблем, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, бразильцу стало известно, что часть ведущих игроков команды, во главе с Килианом Мбаппе, убеждали Хаби Алонсо чаще оставлять его в запасе. Для Винисиуса это стало ударом: он воспринял такие разговоры как предательство со стороны партнеров.

Капитан "сливочных" Дани Карвахаль заявил, что конкуренция полезна и никто не должен чувствовать себя неприкасаемым. Но в реальности внутри раздевалки растет усталость от поведения Винисиуса и его постоянных конфликтов на поле.

Особенно тяжело для него то, что круг доверия в команде значительно сузился. Если раньше Винисиус находил поддержку у многих, то сейчас рядом остаются в основном соотечественники — Родриго Гоэс, Эдер Милитао и юный Эндрик Фелипе.

Напомним, что ранее бразилец раздражал руководство "Реала". Винисиус требовал контракт с окладом выше, чем у Мбаппе, и статус главной звезды команды.

Из-за этого Флорентино Перес был готов рассмотреть варианты продажи игрока, если переговоры зайдут в тупик.