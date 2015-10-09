Хаби Алонсо нашёл в "Реале" будущее мирового футбола: таланту 20 лет

Хаби Алонсо не скрывает свою симпатию к Арде Гюлеру. Главный тренер мадридского "Реала" видит в молодом турке будущее мирового футбола, передают Vesti.kz.

Испанский специалист уверен, что талант 20-летнего полузащитника способен вывести его на уровень лучших игроков планеты.

"Через три года он (Арда Гюлер) обязательно войдёт в топ-5 полузащитников мира", — цитируют слова Алонсо DefensaCentral.

В новом сезоне Гюлер провел три матча на клубном уровне, где отметился голом и результативной передачей.

Этим летом в офис "Реала" поступило предложение за турка в размере 50 миллионов евро, однако мадридцы сразу же ответили отказом. Алонсо категорически настоял на том, что Гюлер должен остаться, ведь именно он рассматривается как фундамент будущего центра поля "сливочных".

Напомним, Алонсо с первых дней дал понять, что намерен действовать жестко в "Реале". Испанский наставник принял решение отстранить сразу четырёх игроков.