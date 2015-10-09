Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 09:26
 

Хаби Алонсо вычеркнул четверых игроков из состава "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо вычеркнул четверых игроков из состава "Реала" Хаби Алонсо. ©x.com/realmadrid

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо начал свою работу с жёстких кадровых решений. Испанский специалист отстранил сразу четверых футболистов, лишив их шансов выйти на поле в первых турах Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо начал свою работу с жёстких кадровых решений. Испанский специалист отстранил сразу четверых футболистов, лишив их шансов выйти на поле в первых турах Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Продолжение
"Реал" понёс потерю перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
Вчера 09:44  
Ямаль признался, кому бы отдал "Золотой мяч"
Вчера 10:31  
Назван фаворит на победу в Лиге чемпионов: в топ-10 три соперника "Кайрата"
Вчера 10:46  
"Реалу" предложили победителя Лиги чемпионов, но Перес заблокировал трансфер
Вчера 11:01  

Кто попал под отстранение

По информации Don Balon, речь идёт о Давиде Алабе, Рауле Асенсио, Фране Гарсии и Андрее Лунине. Все они остаются без игровой практики с начала сезона и, судя по всему, не входят в планы нового тренера.

Конкуренция в составе "Реала"

Причина в том, что у "Реала" серьёзная конкуренция на этих позициях. В обороне Алонсо полагается на Дина Хёйсена, Эдера Милитао и Антонио Рюдигера. На левом фланге лидерство занял новичок Альваро Каррерас, а Гарсия остался без шансов на игровое время.

Лунину снова не доверяют

Что касается Лунина, то его будущее в клубе изначально было под вопросом. Несмотря на интерес со стороны других команд, украинец остался в "Реале", однако продолжает оставаться в тени Тибо Куртуа и, скорее всего, сыграет только в Кубке Испании.

Таким образом, Хаби Алонсо дал понять: в "Реале" нет места игрокам, которые не соответствуют его требованиям и уровню доверия.

Ранее Хаби Алонсо решил, кто первым покинет "Реал" зимой.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:1
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 683 человек

Реклама

Живи спортом!