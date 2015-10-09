Хаби Алонсо вычеркнул четверых игроков из состава "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо начал свою работу с жёстких кадровых решений. Испанский специалист отстранил сразу четверых футболистов, лишив их шансов выйти на поле в первых турах Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Кто попал под отстранение

По информации Don Balon, речь идёт о Давиде Алабе, Рауле Асенсио, Фране Гарсии и Андрее Лунине. Все они остаются без игровой практики с начала сезона и, судя по всему, не входят в планы нового тренера.

Конкуренция в составе "Реала"

Причина в том, что у "Реала" серьёзная конкуренция на этих позициях. В обороне Алонсо полагается на Дина Хёйсена, Эдера Милитао и Антонио Рюдигера. На левом фланге лидерство занял новичок Альваро Каррерас, а Гарсия остался без шансов на игровое время.

Лунину снова не доверяют

Что касается Лунина, то его будущее в клубе изначально было под вопросом. Несмотря на интерес со стороны других команд, украинец остался в "Реале", однако продолжает оставаться в тени Тибо Куртуа и, скорее всего, сыграет только в Кубке Испании.

Таким образом, Хаби Алонсо дал понять: в "Реале" нет места игрокам, которые не соответствуют его требованиям и уровню доверия.

