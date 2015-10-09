Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Вчера 10:46
 

Назван фаворит на победу в Лиге чемпионов: в топ-10 три соперника "Кайрата"

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов

Первое место в списке занял действующий победитель турнира - французский "Пари Сен-Жермен". Следом за ним расположились каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль".

Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов выглядит так:

  1. ПСЖ (Франция);
  2. "Барселона" (Испания);
  3. "Ливерпуль" (Англия);
  4. "Реал" Мадрид (Испания);
  5. "Челси" (Англия);
  6. "Бавария" (Германия);
  7. "Арсенал" (Англия);
  8. "Манчестер Сити" (Англия);
  9. "Наполи" (Италия);
  10. "Интер" (Италия).

"Кайрат" сыграет в тремя претендентами

Таким образом, в десятке главных претендентов оказались три клуба, с которым алматинский "Кайрат" сыграет на общем этапе Лиги чемпионов.

Так, чемпион Казахстана 30 сентября примет "Реал" в Алматы, 6 ноября сыграет на выезде с миланским "Интером", а 29 января отправится в гости к лондонскому "Арсеналу".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

  • 19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)
  • 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

Игроков "Реала" напугали снегопадом и морозами в матче Лиги чемпионов с "Кайратом"


