Назван фаворит на победу в Лиге чемпионов: в топ-10 три соперника "Кайрата"

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов

Первое место в списке занял действующий победитель турнира - французский "Пари Сен-Жермен". Следом за ним расположились каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль".

Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов выглядит так:

ПСЖ (Франция); "Барселона" (Испания); "Ливерпуль" (Англия); "Реал" Мадрид (Испания); "Челси" (Англия); "Бавария" (Германия); "Арсенал" (Англия); "Манчестер Сити" (Англия); "Наполи" (Италия); "Интер" (Италия).

"Кайрат" сыграет в тремя претендентами

Таким образом, в десятке главных претендентов оказались три клуба, с которым алматинский "Кайрат" сыграет на общем этапе Лиги чемпионов.

Так, чемпион Казахстана 30 сентября примет "Реал" в Алматы, 6 ноября сыграет на выезде с миланским "Интером", а 29 января отправится в гости к лондонскому "Арсеналу".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

"Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00) 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

"Кайрат" - "Реал" (в 21:45) 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

"Кайрат" - "Пафос" (в 21:45) 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

"Интер" - "Кайрат" (в 01:00) 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

"Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45) 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

"Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30) 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

"Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30) 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

