Назван фаворит на победу в Лиге чемпионов: в топ-10 три соперника "Кайрата"

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.
ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов
Первое место в списке занял действующий победитель турнира - французский "Пари Сен-Жермен". Следом за ним расположились каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль".
Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов выглядит так:
- ПСЖ (Франция);
- "Барселона" (Испания);
- "Ливерпуль" (Англия);
- "Реал" Мадрид (Испания);
- "Челси" (Англия);
- "Бавария" (Германия);
- "Арсенал" (Англия);
- "Манчестер Сити" (Англия);
- "Наполи" (Италия);
- "Интер" (Италия).
"Кайрат" сыграет в тремя претендентами
Таким образом, в десятке главных претендентов оказались три клуба, с которым алматинский "Кайрат" сыграет на общем этапе Лиги чемпионов.
Так, чемпион Казахстана 30 сентября примет "Реал" в Алматы, 6 ноября сыграет на выезде с миланским "Интером", а 29 января отправится в гости к лондонскому "Арсеналу".
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".
- 19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)
- 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)
- 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)
- 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)
- 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
- 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
- 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
- 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).
