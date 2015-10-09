Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 11:01
 

"Реалу" предложили победителя Лиги чемпионов, но Перес заблокировал трансфер

Звездный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма мог продолжить карьеру в чемпионате Испании, но в итоге уехал в Англию, передают Vesti.kz

26-летний голкипер официально стал игроком "Манчестер Сити", который заплатил за его трансфер 30 миллионов евро.

Интересно, что перед переходом в АПЛ агенты предлагали Доннарумму мадридскому "Реалу". Но, как утверждают в DefensaCentral, президент "сливочных" Флорентино Перес сразу поставил крест на этой идее. Он убежден, что у "королевского клуба" нет проблем с позицией вратаря и укреплять ее не требуется.

Таким образом, главный трофейный страж ворот Европы последних лет оказался в Манчестере, а не в Мадриде.

Для "Реала" же эта история стала подтверждением принципа Переса: не подписывать даже звезд мирового уровня, если команда уже укомплектована на ключевых позициях.

В составе "Пари Сен-Жермена" Доннарумма выиграл четыре чемпионских титула Лиги 1, два Кубка Франции и стал одним из героев долгожданного триумфа парижан в Лиге чемпионов.

Доннарумма дал клятву болельщикам "Манчестер Сити" после громкого перехода

Напомним, что Доннарумма в прошлом сезоне помог ПСЖ выиграть первую в истории клуба Лигу чемпионов и вошел в список номинантов на "Золотой мяч".

