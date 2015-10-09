Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Реал" понёс потерю перед матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин получил травму и не поможет сборной Украины в стартовых матчах отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года, передают Vesti.kz.

По информации AS.com, вратарь покинул расположение национальной команды и вернулся в Мадрид.  Вместо него тренерский штаб сборной Украины принял решение вызвать Георгия Бущана, выступающего за саудовский "Аль-Шабаб".

Отмечается, что Лунин почувствовал дискомфорт во время разминки перед последним матчем "Реала" против "Мальорки". Он ещё не полностью восстановился, и тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение отправить его обратно в Испанию для завершения восстановления.

Таким образом, Лунин пропустит ближайшие матчи Украины против Франции и Азербайджана, которые состоятся 5 и 9 сентября.

Пока неясно, сможет ли Лунин восстановиться к выездной игре "Реала" против алматинского "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов, которая пройдет 30 сентября. Основным вратарём мадридцев остается Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне Лунин провёл 14 матчей за "Реал", пропустив 19 голов и шесть раз сохранив ворота "сухими".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Украина   •   Групповой этап, мужчины
5 сентября 23:45   •   не начат
Украина
Украина
- : -
Франция
Франция
Кто победит в основное время?
Украина
Ничья
Франция
Проголосовало 14 человек

