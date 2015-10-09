Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Хаби Алонсо решил, кто первым покинет "Реал" зимой

Летнее трансферное окно закрылось, и Хаби Алонсо окончательно определился с составом "Реала", передают Vesti.kz.

Но, как пишет Don Balon, в его планах нет Ферлана Менди. Испанский тренер дал понять руководству клуба, что французский защитник не входит в его планы и в январе станет первой жертвой перестройки.

Перегруз на фланге оставил Менди без шансов

Приход Альваро Каррераса и наличие Франа Гарсии окончательно лишили Менди перспектив в Мадриде. Алонсо не намерен держать в составе сразу трёх игроков на одной позиции. Француз оказался третьим в очереди и рискует полностью выпасть из обоймы.


Зимой "Реал" избавится от лишнего

Алонсо хотел решить проблему ещё летом, но теперь продажа Менди откладывается до зимы. Француз станет первым футболистом, который покинет команду в январское трансферное окно.

Менди играет за "Реал" с 2019 года, когда перешёл из "Лиона" за 48 миллионов евро. В его карьере также был "Гавр".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Болгария   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Болгария
Болгария
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Болгария
Ничья
Испания
Проголосовало 227 человек

