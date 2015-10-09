Мбаппе сыграет с "Кайратом" в Алматы? "Реал" объявил состав на Лигу чемпионов

Мадридский "Реал" определился с составом на общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2026, передают Vesti.kz.
Состав "Реала" на Лигу чемпионов
Главный тренер "королевского клуба" Хаби Алонсо выбрал на турнир следующих игроков:
- Вратари: Тибо Куртуа (Бельгия), Андрей Лунин (Украина), Фран Гонсалес (Испания) *, Хавьер Наварро (Испания) *;
- Защитники: Дани Карвахаль (Испания), Эдер Милитао (Бразилия), Давид Алаба (Австрия), Трент Александер-Арнольд (Англия), Рауль Асенсио (Испания), Альваро Каррерас (Испания), Фран Гарсия (Испания), Антонио Рюдигер (Германия), Ферлан Менди (Франция), Дин Хейсен (Испания), Диего Агудо (Испания) *, Хесус Фортеа (Испания) *, Давид Хименес (Испания) *, Хоан Мартинес (Испания) *;
- Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Эдуардо Камавинга (Франция), Федерико Вальверде (Уругвай), Орельен Чуамени (Франция), Арда Гюлер (Турция), Дани Себальос (Испания), Хорхе Сестеро (Испания) *, Поль Фортунь (Испания) *, Мануэль Анхель (Испания) *, Сесар Паласиос (Испания) *, Кристиан Переса (Испания) *, Уго де Льянос (Испания) *;
- Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия), Эндрик (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Родриго (Бразилия), Гонсало (Испания), Браим Диас (Марокко), Франко Мастантонюо (Аргентина), Даниэль Янъес (Испания) *.
* — игроки молодежной команды, внесенные в список B (футболист заявлен из академии/молодёжной команды).
Соперники "Реала" в общем этапе Лиги чемпионов
По ее итогам "королевскому клубу" достались следующие команды:
- "Манчестер Сити" (Англия),
- "Ливерпуль" (Англия),
- "Ювентус" (Италия),
- "Бенфика" (Португалия),
- "Марсель" (Франция),
- "Олимпиакос" (Греция),
- "Монако" (Франция),
- "Кайрат" (Казахстан).
"Реал" сыграет с "Кайратом" в Алматы
Алматинский "Кайрат" в своем первом в истории сезоне основного этапа Лиги чемпионов сыграет с "Реалом".
Причем "Кайрат" примет 15-кратного победителя Лиги чемпионов дома. Матч состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.
📆💫 Our 2025/26 @ChampionsLeague league phase calendar!@adidasfootball pic.twitter.com/eyW8A4ii6q— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) August 30, 2025
Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины.
Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в стыковым матчах за выход в плей-офф.
