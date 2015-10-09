Мбаппе сыграет с "Кайратом" в Алматы? "Реал" объявил состав на Лигу чемпионов

Мадридский "Реал" определился с составом на общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2026, передают Vesti.kz.

Состав "Реала" на Лигу чемпионов

Главный тренер "королевского клуба" Хаби Алонсо выбрал на турнир следующих игроков:

Вратари: Тибо Куртуа (Бельгия), Андрей Лунин (Украина), Фран Гонсалес (Испания) *, Хавьер Наварро (Испания) *;

Тибо Куртуа (Бельгия), Андрей Лунин (Украина), Фран Гонсалес (Испания) *, Хавьер Наварро (Испания) *; Защитники: Дани Карвахаль (Испания), Эдер Милитао (Бразилия), Давид Алаба (Австрия), Трент Александер-Арнольд (Англия), Рауль Асенсио (Испания), Альваро Каррерас (Испания), Фран Гарсия (Испания), Антонио Рюдигер (Германия), Ферлан Менди (Франция), Дин Хейсен (Испания), Диего Агудо (Испания) *, Хесус Фортеа (Испания) *, Давид Хименес (Испания) *, Хоан Мартинес (Испания) *;

Дани Карвахаль (Испания), Эдер Милитао (Бразилия), Давид Алаба (Австрия), Трент Александер-Арнольд (Англия), Рауль Асенсио (Испания), Альваро Каррерас (Испания), Фран Гарсия (Испания), Антонио Рюдигер (Германия), Ферлан Менди (Франция), Дин Хейсен (Испания), Диего Агудо (Испания) *, Хесус Фортеа (Испания) *, Давид Хименес (Испания) *, Хоан Мартинес (Испания) *; Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия), Эдуардо Камавинга (Франция), Федерико Вальверде (Уругвай), Орельен Чуамени (Франция), Арда Гюлер (Турция), Дани Себальос (Испания), Хорхе Сестеро (Испания) *, Поль Фортунь (Испания) *, Мануэль Анхель (Испания) *, Сесар Паласиос (Испания) *, Кристиан Переса (Испания) *, Уго де Льянос (Испания) *;

Джуд Беллингем (Англия), Эдуардо Камавинга (Франция), Федерико Вальверде (Уругвай), Орельен Чуамени (Франция), Арда Гюлер (Турция), Дани Себальос (Испания), Хорхе Сестеро (Испания) *, Поль Фортунь (Испания) *, Мануэль Анхель (Испания) *, Сесар Паласиос (Испания) *, Кристиан Переса (Испания) *, Уго де Льянос (Испания) *; Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия), Эндрик (Бразилия), Килиан Мбаппе (Франция), Родриго (Бразилия), Гонсало (Испания), Браим Диас (Марокко), Франко Мастантонюо (Аргентина), Даниэль Янъес (Испания) *.

* — игроки молодежной команды, внесенные в список B (футболист заявлен из академии/молодёжной команды).

Соперники "Реала" в общем этапе Лиги чемпионов

По ее итогам "королевскому клубу" достались следующие команды:

"Манчестер Сити" (Англия),

"Ливерпуль" (Англия),

"Ювентус" (Италия),

"Бенфика" (Португалия),

"Марсель" (Франция),

"Олимпиакос" (Греция),

"Монако" (Франция),

"Кайрат" (Казахстан).

С "Реалом" - дома, с "Арсеналом" - в гостях. Где пройдут матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов

"Реал" сыграет с "Кайратом" в Алматы

Алматинский "Кайрат" в своем первом в истории сезоне основного этапа Лиги чемпионов сыграет с "Реалом".

Причем "Кайрат" примет 15-кратного победителя Лиги чемпионов дома. Матч состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов играют 36 команд. Каждый клуб проведёт на общем этапе восемь матчей — по два с командами из каждой корзины.

Восемь сильнейших коллективов по итогам общего этапа квалифицируются в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие 9-24-е места, сыграют в стыковым матчах за выход в плей-офф.

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов