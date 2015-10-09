Стало известно, когда билеты на матч "Кайрат" - "Реал" поступят в продажу

Билеты на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом" поступят в продажу в сентябре. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) рассказал вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, передают Vesti.kz.
Когда билеты на матч "Кайрат" - "Реал" поступят в продажу
Жарасбаев отметил, что правообладателем в реализации билетов в данном случае является "Кайрат".
"На сегодня мы обладаем информацией, что старт продаж начнется за 10 дней до начала игры. То есть если игра 30-го сентября, то ориентировочно в 20-х числах будет старт продаж", - сказал он.
При этом вице-министр предупредил казахстанцев относительно мошенников, а также высказался о ценах на билеты.
"Не покупайте билеты на непроверенных сайтах и у неизвестных лиц. Официальным источником продажи билетов будет являться только сайт клуба "Кайрат" либо его официальные аккаунты в соцсетях.
Относительно цены точных цифр нет, "Кайрат" будет формировать ценовую политику исходя из спроса. Я думаю, ближе к 20-му числу мы узнаем конкретную цену", - добавил Жарасбаев.
Матч "Кайрат" - "Реал" состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.
Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".
- 19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)
- 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)
- 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)
- 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)
- 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
- 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
- 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
- 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).
В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).
УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов
