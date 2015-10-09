Стало известно, когда билеты на матч "Кайрат" - "Реал" поступят в продажу

Билеты на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом" поступят в продажу в сентябре. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) рассказал вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, передают Vesti.kz.

Когда билеты на матч "Кайрат" - "Реал" поступят в продажу

Жарасбаев отметил, что правообладателем в реализации билетов в данном случае является "Кайрат".

"На сегодня мы обладаем информацией, что старт продаж начнется за 10 дней до начала игры. То есть если игра 30-го сентября, то ориентировочно в 20-х числах будет старт продаж", - сказал он.

При этом вице-министр предупредил казахстанцев относительно мошенников, а также высказался о ценах на билеты.

"Не покупайте билеты на непроверенных сайтах и у неизвестных лиц. Официальным источником продажи билетов будет являться только сайт клуба "Кайрат" либо его официальные аккаунты в соцсетях. Относительно цены точных цифр нет, "Кайрат" будет формировать ценовую политику исходя из спроса. Я думаю, ближе к 20-му числу мы узнаем конкретную цену", - добавил Жарасбаев.

Матч "Кайрат" - "Реал" состоится 30 сентября и пройдет на Центральном стадионе в Алматы.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)

"Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00) 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)

"Кайрат" - "Реал" (в 21:45) 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)

"Кайрат" - "Пафос" (в 21:45) 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)

"Интер" - "Кайрат" (в 01:00) 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

"Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45) 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

"Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30) 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

"Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30) 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).

