Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 23:20
 

Новичок "Реала" установил уникальное достижение перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ

  Комментарии (2)

Поделиться
Новичок "Реала" установил уникальное достижение перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ ©ФК "Реал Мадрид"

Защитник мадридского "Реала" Дин Хейсен выделился уникальным статистическим показателем на старте сезона в Ла Лиге, передают Vesti.kz.

Поделиться
2

Защитник мадридского "Реала" Дин Хейсен выделился уникальным статистическим показателем на старте сезона в Ла Лиге, передают Vesti.kz.

В своих первых трёх матчах чемпионата Испании он владел мячом 304 раза. Согласно данным Opta, чаще подобное удавалось лишь одному футболисту – Сеску Фабрегасу, который в 2011 году в составе "Барселоны" за три первых тура отметился 311 владениями. Статистика ведётся с 2005 года.

Напомним, Хейсен перешёл в "Реал" только этим летом, перебравшись из "Борнмута" за 62,5 миллиона евро.

Добавим также, что уже 30 сентября "сливочных" ждёт выезд в Алматы: команда Хаби Алонсо сыграет против "Кайрата" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Болгария   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Болгария
Болгария
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Болгария
Ничья
Испания
Проголосовало 227 человек

Реклама

Живи спортом!