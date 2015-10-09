Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 21:56
 

Сборная Казахстана с разгрома стартовала на международном турнире

  Комментарии (3)

Поделиться
Сборная Казахстана с разгрома стартовала на международном турнире Сборная Казахстана по футболу до 19 лет. ©КФФ

Юношеская сборная Казахстана (U-19) начала выступление на международном турнире Slovenia Nations Cup-2025 с крупной победы над сверстниками из ОАЭ — 5:1, передают Vesti.kz.

Поделиться
3

Юношеская сборная Казахстана (U-19) начала выступление на международном турнире Slovenia Nations Cup-2025 с крупной победы над сверстниками из ОАЭ — 5:1, передают Vesti.kz.

Продолжение
Стало известно о возможности прихода Моуриньо в сборную Казахстана
Вчера 22:55  
Новичок "Реала" установил уникальное достижение перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ
Вчера 23:20  
Анчелотти шокировал фанатов: почему Неймар снова вне сборной Бразилии
Сегодня 09:22  
"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов
Сегодня 09:50  

Уже на 1-й минуте казахстанцы открыли счёт, а к 37-й минуте довели его до разгромного — 4:0. После перерыва наша команда забила пятый мяч (51-я минута), окончательно сняв вопросы о победителе. Единственный гол ОАЭ состоялся лишь на 85-й минуте, когда исход встречи был предрешён.

Благодаря успешному старту подопечные Кирилла Кекера закрепили за собой статус лидеров и сделали серьёзную заявку на борьбу за победу в турнире.

Следующие матчи Казахстана U-19 в рамках турнира в Словении:

6 сентября, 16:00 — Шотландия U-19 vs Казахстан U-19
9 сентября, 20:00 — Исландия U-19 vs Казахстан U-19


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 682 человек

Реклама

Живи спортом!