Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 22:55
 

Стало известно о возможности прихода Моуриньо в сборную Казахстана

  Комментарии (3)

Поделиться
Стало известно о возможности прихода Моуриньо в сборную Казахстана Жозе Моуриньо. ©ФК "Фенербахче"

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем именитого тренера Жозе Моуриньо после увольнения из турецкого "Фенербахче", передают Vesti.kz.

Поделиться
3

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о будущем именитого тренера Жозе Моуриньо после увольнения из турецкого "Фенербахче", передают Vesti.kz.

Продолжение
В сборной Бельгии поменяли капитана перед матчем с Казахстаном
Сегодня 08:56  
Анчелотти шокировал фанатов: почему Неймар снова вне сборной Бразилии
Сегодня 09:22  
Салах наехал на фаната "Ливерпуля": пост в соцсети вывел его из себя
Сегодня 09:30  
"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов
Сегодня 09:50  

По словам специалиста, 62-летний наставник намерен продолжить карьеру в какой-нибудь из национальных командах.

— "Я говорил прессе, что Моуринью, по всей вероятности, хочет работать со сборной командой Португалии. Он никогда и не скрывал того, что это его цель. Вопрос в том, что у нас в сборной Португалии есть, конечно, тренер, который имеет результаты, поэтому я не думаю, что в ближайшее время приход туда Моуринью осуществится. Но, всё равно он будет ждать. Понятно, что, если не получится с португальской сборной, то может быть также заинтересован в работе со сборной Англии. Это тоже без сомнения", — сказал Барбоза в интервью Legalbet.kz.

Также Барбоза оценил возможность назначения Моуриньо в сборную Казахстана.

"Относительно других сборных команд, включая Казахстан и Узбекистан: думаю, пока вряд ли. Пока он не поработает с нашей сборной или сборной Англии. Поэтому — поживём, увидим", — добавил агент.

Напомним, Жозе Моуринью возглавил "Фенербахче" в 2024 году, однако спустя 14 месяцев он был уволен. Расставание с клубом произошло после поражения от "Бенфики" в квалификации Лиги чемпионов — турки уступили по сумме двух встреч со счётом 0:1.

Назван клуб-фаворит на подписание Жозе Моуриньо после увольнения из "Фенербахче"

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Уэльс
Проголосовало 682 человек

Реклама

Живи спортом!