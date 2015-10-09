Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В сборной Бельгии поменяли капитана перед матчем с Казахстаном

Сборная Бельгии по футболу выбрала нового капитана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу национальной сборной этой страны.

Повязку доверили полузащитнику "Астон Виллы" Юри Тилемансу.

"Я невероятно горжусь тем, что ношу капитанскую повязку национальной команды. Я искренне верю, что для футболиста вряд ли найдется более почетное звание, чем быть капитаном", - цитирует Тилеманса пресс-служба.

Напомним, сборная Бельгии в рамках группы J 7 сентября сыграет в Брюсселе со сборной Казахстана.

Сегодня, 4 сентября бельгийцы встретятся на выезде с командой Лихтенштейна, а Казахстан примет Уэльс.

После двух матчей у Бельгии четыре очка и третье место. У Казахстана три балла после трех игр.

