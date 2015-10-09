Салах наехал на фаната "Ливерпуля": пост в соцсети вывел его из себя

Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах вновь показал, что не проходит мимо обсуждений вокруг его "Ливерпуля", передают Vesti.kz.

На этот раз египтянин ответил в соцсети X (ранее Twitter) фанатскому аккаунту Anfield Edition (свыше 500 тысяч подписчиков), который опубликовал коллаж с Луисом Диасом и Дарвином Нуньесом рядом с новичками клуба — Александером Исаком и Флорианом Вирцем.

Подпись: "Назовите более серьезное усиление в истории футбола".

Для Салаха такая формулировка прозвучала как пренебрежение к экс-партнерам. Он напомнил, что именно Диас и Нуньес внесли огромный вклад в чемпионский сезон:

"Может, будем радоваться новым подписаниям без неуважения к чемпионам АПЛ?" — написал форвард.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Напомним, что этим летом "Ливерпуль" действительно обновил атаку: клуб потратил около 250 миллионов фунтов на Вирца и Исака. Но уход Диаса в "Баварию" и Нуньеса в "Аль-Хилаль" стал болезненным для многих болельщиков, и Салах решил публично подчеркнуть значимость своих бывших одноклубников.

Это не первый случай, когда египтянин использует соцсети, чтобы обозначить позицию.

Ранее Салах критиковал УЕФА за перегруженный календарь и оставлял загадочные посты во время "саги" с собственным контрактом.