Расистский скандал в Ла Лиге: фаната задержали за оскорбления Мбаппе

Во время матча второго тура Ла Лиги между "Овьедо" и мадридским "Реалом" один из фанатов хозяев был задержан по подозрению в расистском поведении в адрес Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Marca со ссылкой на национальную полицию, болельщика вычислили по кадрам с камер наблюдения.

Дело уже передано в прокуратуру, которая занимается преступлениями на почве ненависти. По законам Испании нарушителю грозит до трёх лет тюрьмы или внушительный штраф - от 60 тысяч до 650 тысяч евро, а также запрет на посещение стадионов.

Напомним, встреча прошла 24 августа на "Карлос Тартьере" и завершилась победой "Реала" со счётом 3:0. Мбаппе отметился дублем.