Месси вывел Аргентину на чемпионат мира-2026 и установил новое достижение

Нападающий американского "Интер Майами" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения в южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.
Впервые в карьере Месси
По данным Opta, 38-летний форвард впервые в своей карьере завершил отборочный цикл лучшим бомбардиром зоны КОНМЕБОЛ. На его счету — восемь голов. Этот результат помог сборной Аргентины уверенно оформить прямую путёвку на ЧМ-2026, однако команда Лионеля Скалони обеспечила себе участие в турнире ещё в марте.
Исторический минимум
Любопытно, что восемь забитых мячей стали наименьшим показателем для лучшего бомбардира южноамериканских отборочных турниров с 1996 года, когда квалификация стала проходить по действующему формату.
Итоги отбора в Южной Америке
Прямые места на чемпионат мира завоевали сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая. Седьмое место, дающее право сыграть в стыковом раунде, досталось Боливии. При этом Венесуэла, Перу и Чили уже точно не попадут на мундиаль.
Когда и где пройдёт ЧМ-2026 по футболу?
Чемпионат мира 2026 года пройдёт сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Для Месси это может стать шестым мундиалем в карьере, что является рекордным показателем для мирового футбола.
