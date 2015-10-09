Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Әлем футболы
Сегодня 17:36
 

Месси вывел Аргентину на чемпионат мира-2026 и установил новое достижение

Месси вывел Аргентину на чемпионат мира-2026 и установил новое достижение ©instagram.com/conmebol/

Нападающий американского "Интер Майами" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения в южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Нападающий американского "Интер Майами" и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором уникального достижения в южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Впервые в карьере Месси

По данным Opta, 38-летний форвард впервые в своей карьере завершил отборочный цикл лучшим бомбардиром зоны КОНМЕБОЛ. На его счету — восемь голов. Этот результат помог сборной Аргентины уверенно оформить прямую путёвку на ЧМ-2026, однако команда Лионеля Скалони обеспечила себе участие в турнире ещё в марте.

Исторический минимум

Любопытно, что восемь забитых мячей стали наименьшим показателем для лучшего бомбардира южноамериканских отборочных турниров с 1996 года, когда квалификация стала проходить по действующему формату.

Итоги отбора в Южной Америке

Прямые места на чемпионат мира завоевали сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая. Седьмое место, дающее право сыграть в стыковом раунде, досталось Боливии. При этом Венесуэла, Перу и Чили уже точно не попадут на мундиаль.

Когда и где пройдёт ЧМ-2026 по футболу?

Чемпионат мира 2026 года пройдёт сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Для Месси это может стать шестым мундиалем в карьере, что является рекордным показателем для мирового футбола.

