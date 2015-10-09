Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Матч сборной Англии в отборе ЧМ-2026 завершился со счётом 5:0

Футболисты сборной Сербии потерпели крупное поражение на своём поле от команды Англии в отборочном турнире чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Матч в Белграде на стадионе "Райко Митич" завершился со счётом 0:5. Голы в составе гостей забили Харри Кейн (33-я минута), Нони Мадуэке (35-я), Эзри Конса (52-я), Марк Гехи (75-я) и Маркус Рэшфорд (90-я, с пенальти).

Англичане, набрав 15 очков, уверенно лидируют в турнирной таблице, тогда как сербы с 7 очками расположились на третьей строчке.

11 октября сыграют Латвия - Андорра, Сербия - Албания.

Группа K

Англия — 15 очков (5 матчей)
Албания — 8 очков (5 матчей)
Сербия — 7 очков (4 матча)
Латвия — 4 очка (5 матчей)
Андорра — 0 очков (5 матчей)

