Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 20:47
 

Звезда "Реала" назвал Луку Модрича своим отцом и обратился к хорвату

  Комментарии (1)

Поделиться
Звезда "Реала" назвал Луку Модрича своим отцом и обратился к хорвату Лука Модрич. ©ФК "Реал Мадрид"

Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс трогательно поздравил экс-одноклубника Луку Модрича с юбилеем, передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс трогательно поздравил экс-одноклубника Луку Модрича с юбилеем, передают Vesti.kz.

9 сентября хорватскому полузащитнику исполнилось 40 лет. В соцсетях бразильский нападющий обратился к нему с теплыми словами:

"Я скучаю по тебе, папа. С днём рождения, Лука Модрич", — написал бразилец.

Легендарный хавбек покинул "Реал" этим летом после 13 сезонов в составе "сливочных" и перебрался в "Милан". За время выступлений в Испании Модрич стал самым титулованным игроком в истории клуба — на его счету 28 трофеев, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

В Италии он уже успел дебютировать: в текущем сезоне Серии А Модрич провёл два матча и записал на свой счёт результативную передачу.

Модрич помог Хорватии разгромить соперников в отборе на ЧМ-2026


Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Леверкузен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 сентября 23:30   •   не начат
Байер
Байер
(Леверкузен)
- : -
Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр
(Франкфурт)
Кто победит в основное время?
Байер
Ничья
Айнтрахт Фр
Проголосовало 25 человек

Реклама

Живи спортом!