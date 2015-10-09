Звезда "Реала" назвал Луку Модрича своим отцом и обратился к хорвату

Бразильский вингер мадридского "Реала" Родриго Гоэс трогательно поздравил экс-одноклубника Луку Модрича с юбилеем, передают Vesti.kz.

9 сентября хорватскому полузащитнику исполнилось 40 лет. В соцсетях бразильский нападющий обратился к нему с теплыми словами:

"Я скучаю по тебе, папа. С днём рождения, Лука Модрич", — написал бразилец.

Легендарный хавбек покинул "Реал" этим летом после 13 сезонов в составе "сливочных" и перебрался в "Милан". За время выступлений в Испании Модрич стал самым титулованным игроком в истории клуба — на его счету 28 трофеев, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

В Италии он уже успел дебютировать: в текущем сезоне Серии А Модрич провёл два матча и записал на свой счёт результативную передачу.

