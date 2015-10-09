Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 08:10
 

Модрич помог Хорватии разгромить соперников в отборе на ЧМ-2026

Лука Модрич (по центру). ©instagram.com/hns_cff

Сборная Хорватии уверенно обыграла Черногорию со счётом 4:0 в матче квалификационного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Первый гол на 27-й минуте забил полузащитник "Аугсбурга" Кристиан Якич после передачи капитана хорватов Луки Модрича. На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — полузащитник "Ланса" Андрия Булатович получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Во втором тайме преимущество хорватов закрепил нападающий "Хоффенхайма" Андрей Крамарич, отличившийся на 51-й минуте. В концовке матча хозяева довели счёт до крупного: на 85-й минуте автогол оформил Эдвин Куч, а уже в добавленное время, на 92-й минуте, точку поставил форвард ПСВ Иван Перишич.

Турнирное положение группы L:

  1. Хорватия — 12 очков (4 матча)
  2. Чехия — 12 очков (5 матчей)
  3. Фарерские острова — 6 очков (5 матчей)
  4. Черногория — 6 очков (5 матчей)
  5. Гибралтар — 0 очков (5 матчей)


