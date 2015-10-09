Модрич помог Хорватии разгромить соперников в отборе на ЧМ-2026

Сборная Хорватии уверенно обыграла Черногорию со счётом 4:0 в матче квалификационного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Первый гол на 27-й минуте забил полузащитник "Аугсбурга" Кристиан Якич после передачи капитана хорватов Луки Модрича. На 42-й минуте гости остались в меньшинстве — полузащитник "Ланса" Андрия Булатович получил вторую жёлтую карточку и был удалён.

Во втором тайме преимущество хорватов закрепил нападающий "Хоффенхайма" Андрей Крамарич, отличившийся на 51-й минуте. В концовке матча хозяева довели счёт до крупного: на 85-й минуте автогол оформил Эдвин Куч, а уже в добавленное время, на 92-й минуте, точку поставил форвард ПСВ Иван Перишич.

Турнирное положение группы L: