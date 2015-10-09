Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 08:50
 

Гвардиола решил забрать таланта "Барселоны" в "Манчестер Сити"

  Комментарии

Поделиться
Гвардиола решил забрать таланта "Барселоны" в "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. ©Depositphotos/[email protected]

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассматривает возможность усиления атакующей линии команды за счёт футболиста "Барселоны" Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассматривает возможность усиления атакующей линии команды за счёт футболиста "Барселоны" Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, специалист попросил руководство клуба вернуться к вопросу его подписания уже в январе.

Интерес к испанскому полузащитнику «горожане» проявляли ещё прошлым летом, но тогда каталонцы отказались вести переговоры. Теперь же прогресс игрока убедил Гвардиолу в необходимости заполучить его в команду.

В сезоне-2023/24 Лопес провёл за "Барселону" 46 встреч во всех турнирах, отметившись шести голами и десятью результативными передачами. Контракт 21-летнего футболиста действует до июня 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

Дембеле в ауте: назван победитель "Золотого мяча"-2025


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Венгрия   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Венгрия
Венгрия
- : -
Португалия
Португалия
Кто победит в основное время?
Венгрия
Ничья
Португалия
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!