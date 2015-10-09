Гвардиола решил забрать таланта "Барселоны" в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассматривает возможность усиления атакующей линии команды за счёт футболиста "Барселоны" Фермина Лопеса, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, специалист попросил руководство клуба вернуться к вопросу его подписания уже в январе.

Интерес к испанскому полузащитнику «горожане» проявляли ещё прошлым летом, но тогда каталонцы отказались вести переговоры. Теперь же прогресс игрока убедил Гвардиолу в необходимости заполучить его в команду.

В сезоне-2023/24 Лопес провёл за "Барселону" 46 встреч во всех турнирах, отметившись шести голами и десятью результативными передачами. Контракт 21-летнего футболиста действует до июня 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

