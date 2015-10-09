ФИФА нашла неожиданного соперника сборной России по футболу

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают Vesti.kz.

По его словам, такая идея обсуждается в некоторых американских кругах, в том числе в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА).

"Соединенные Штаты вместе с Мексикой и Канадой будут принимать чемпионат мира по футболу 2026 года. Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая в руководстве FIFA обсуждается, почему бы не провести футбольный матч страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года (между сборными России и США)", - сказал Лавров.

На данный момент точных дат и места проведения матча нет. Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.

В США назвали условия для матча с Россией

Матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста, занимающийся организацией матчей сборной США, прокомментировал возможность проведения товарищеской игры со сборной России.

"Матч сборных России и США будет возможен только при условии, если РФС отправит официальный запрос в Федерацию футбола США. В случае получения такого запроса в работу включатся агенты ФИФА. Сама организация не имеет никакого отношения к проведению этой встречи — все должно обсуждаться исключительно между федерациями. Игра станет возможной лишь при получении соответствующего предложения, его обсуждения и принятия обеими сторонами. Мы будем ждать его и постараемся помочь организовать этот матч", — сказал Деста Sport24.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА по политическим причинам с 2022 года. В связи с этим подопечные Валерия Карпина могут проводить только товарищеские матчи.

В сентябре россияне сыграли вничью с Иорданией (0:0), а затем разгромили Катар (4:1).

На конец года у россиян намечены еще четыре игры дома: против Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

