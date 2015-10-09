Разгромом обернулся матч сборной России с участником ЧМ по футболу

Сборная России по футболу провела товарищескую выездную встречу с национальной командой Катара и одержала убедительную победу со счётом 4:1, передают Vesti.kz.

Уже в первом тайме россияне фактически сняли все вопросы о победителе. На 33-й минуте счёт открыл полузащитник "Монако" Александр Головин, а спустя всего две минуты преимущество удвоил хавбек ЦСКА Матвей Кисляк. Перед самым перерывом отличился нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев, сделав счёт 0:3 к концу первой половины.

После перерыва хозяева смогли сократить отставание: на 62-й минуте гол забил лидер катарцев Акрам Афиф. Однако россияне быстро восстановили комфортное преимущество — на 69-й минуте мяч в ворота соперника отправил игрок американской "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук.

Напоминаем, с конца февраля 2022 года, по решению ФИФА и УЕФА, сборная России и российские клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

Добавим также, сборная Катара является хозяйкой и участником последнего чемпионата мира-2022.

