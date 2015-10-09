Сборная России не смогла обыграть команду из топ-100 ФИФА

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании в товарищеском матче, прошедшем в Москве, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась без голов — 0:0.

В основном составе российской команды вышли: Максименко, Вахания, Литвинов, Морозов, Горшков, Обляков, Черников, Баринов, Глушенков (к), Воробьёв и Мостовой.

Запасные: Ставер, Адамов, Круговой, Осипенко, Самошников, Сильянов, Лукин, Батраков, Кривцов, Ан. Миранчук, Д. Глебов, Кисляк, К. Глебов, Мусаев, Сергеев.

Иордания занимает 64-е место в рейтинге ФИФА.

Следующую товарищескую игру россияне проведут на выезде с Катаром 7 сентября.

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах решением УЕФА и ФИФА.