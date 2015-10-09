"Неймар" отказался играть за "Сантос": известна причина

Неймар снова привлек к себе внимание, но на этот раз причина не связана с повреждениями, передают Vesti.kz.

По информации бразильского издания A Tribuna, нападающий "Сантоса" может пропустить до трёх матчей чемпионата страны до конца 2025 года.

Дело в том, что бразильский форвард отказывается выходить на поле стадионов, где используется искусственный газон.

Речь идёт о встречах против "Атлетико Минейро", "Ботафого" и "Палмейраса". Неймар уверен: подобное покрытие значительно увеличивает риск получить травму, а в его возрасте и с его историей повреждений лишний риск может стоить слишком дорого.

Таким образом, ситуация ставит клуб в непростое положение: "Сантос" рассчитывает на свою главную звезду в ключевых играх, однако сам футболист готов жертвовать отдельными матчами ради сохранения своего здоровья.

Напомним, что с тех пор как он вернулся в "Сантос" зимой 2025-го, Неймар уже успел провести 20 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость сейчас оценивается в 11 миллионов евро.