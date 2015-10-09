Казахстан сотворил камбэк на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов сумел выйти в 1/4 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 65 килограммов он встречался с хозяином ринга, англичанином Патрисом Мугалзаем.

Англичанин забрал первый раунд - 4:1. Во втором раунде уже Зейнуллинов получил преимущество - 4:1 и промежуточно вел со счетом 4:1.

Решающим стал третий раунд, в котором Зейнуллинов был крайне убедителен - 5:0. Поединок завершился победой по очкам в пользу Ертугана - 4:0.

В 1/4 финала казахстанец встретится с победителем пары Исмаил Умар (Финляндия) - Асадхуджа Муйдинхужаев (Узбекистан).

Напомним, в 1/8 финала казахстанец также с камбэком победил француза Уго Грау.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.