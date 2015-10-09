Чемпион мира из Казахстана вырвал победу на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксер Санжар Ташкенбай вышел в 1/4 финала на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 50 килограммов он встречался с Хутхайфой Эшишем из Иордании.

Его выступление по раундам сложилось следующим образом - 3:2, 461, 2:3. Итогом боя стала победа Ташкенбая раздельным решением судей - 3:2.

В 1/4 финала Санжар сразится представителем Индии Жадуманом Манденгбамом.

Отметим, что Ташкенбай является чемпионом мира-2023, а также победителем первенства Азии 2022 года.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.