Любительский бокс
Сегодня 17:13
 

Оралбай деклассировал соперника после нокаута на ЧМ-2025 по боксу

Оралбай деклассировал соперника после нокаута на ЧМ-2025 по боксу Нурбек Оралбай. ©KBF

Представитель сборной Казахстана по боксу Нурбек Орлабай провёл стартовый бой в рамках чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передают Vesti.kz.

1

В дебютном поединке весовой категории до 80 килограммов ему противостоял украинец Матвей Ражба.

По итогам первой трёхминутки все судьи отдали победу Оралбаю - 5:0. Второй раунд с идентичным счётом остался за казахстанцем. Таким образом, победу Ражбе в третьем раунде мог принести лишь нокаут, чего не допустил Нурбек, одержавший вверх - 4:1.

Стоит отметить, что для украинца этот бой стал уже вторым в рамках турнира. В первой встрече он нокаутировал немца Бена Эгиса во втором раунде.

Сегодня, 7 сентября, в турнире также выступят ещё три боксёра из сборной Казахстана.
В вечерней сессии свои бои проведут Карина Ибрагимова, Наталья Богданова и Ертуган Зейнуллинов. Смотреть поединки можно в прямой трансляции по ссылке.

Нурбек Оралбай - серебряный призёр Олимпиады-2024 и чемпион мира-2023.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/16 финала, мужчины
8 сентября 01:15   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Зейнуллинов
Ничья
Грау
Проголосовало 72 человек

