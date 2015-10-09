Оралбай деклассировал соперника после нокаута на ЧМ-2025 по боксу

Представитель сборной Казахстана по боксу Нурбек Орлабай провёл стартовый бой в рамках чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передают Vesti.kz.

В дебютном поединке весовой категории до 80 килограммов ему противостоял украинец Матвей Ражба.

По итогам первой трёхминутки все судьи отдали победу Оралбаю - 5:0. Второй раунд с идентичным счётом остался за казахстанцем. Таким образом, победу Ражбе в третьем раунде мог принести лишь нокаут, чего не допустил Нурбек, одержавший вверх - 4:1.

Стоит отметить, что для украинца этот бой стал уже вторым в рамках турнира. В первой встрече он нокаутировал немца Бена Эгиса во втором раунде.

Сегодня, 7 сентября, в турнире также выступят ещё три боксёра из сборной Казахстана.

В вечерней сессии свои бои проведут Карина Ибрагимова, Наталья Богданова и Ертуган Зейнуллинов. Смотреть поединки можно в прямой трансляции по ссылке.

Нурбек Оралбай - серебряный призёр Олимпиады-2024 и чемпион мира-2023.