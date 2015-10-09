Сабырхан, Оралбай и другие. Прямая трансляция боёв Казахстана на ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 7 сентября, пять казахстанских боксёров выйдут на ринг чемпионата мира-2025 под эгидой World Boxing в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Дневная сессия. Начало — в 15:00 по времени Астаны

55 кг. 5-я пара (ринг А). Махмуд Сабырхан — Брайан Ортис (Мексика)

80 кг. 9-я пара (ринг А). Нурбек Оралбай — Матвей Ражба (Украина)

Вечерняя сессия. Начало — в 22:00

57 кг. 2-я пара (ринг А). Карина Ибрагимова — Элис Глинн (Великобритания)

70 кг. 8-я пара (ринг B). Наталья Богданова — Чану Санамача Тхокчом (Индия)

65 кг. 14-я пара (ринг B). Ертуган Зейнуллинов — Уго Грау (Франция)

Все поединки в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна и на официальном сайте телеканала.

Этот чемпионат мира впервые проводится под эгидой новой организации World Boxing.

Турнир продлится с 4 по 14 сентября.