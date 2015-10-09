Абат Аймбетов стал интересен победителю Лиги чемпионов

Форвард сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов стал новым именем в трансферных слухах, связывающих его с иранским "Персеполисом", передают Vesti.kz со ссылкой на Tarafdari.

Карьера в клубах Казахстана

30-летний нападающий, родившийся в Кызылорде, выступает как на позиции центрфорварда, так и в роли флангового атакующего игрока. За свою карьеру он успел поиграть за "Актобе", "Кайрат", "Астану", российские "Крылья Советов" и турецкий "Адана Демирспор".

Аймбетов дебютировал в профессиональном футболе в 2012 году в составе "Актобе" и постепенно закрепился в основе. В сезоне-2019 он забил 18 голов в 30 матчах чемпионата Казахстана. В 2020 году форвард перешёл в "Кайрат", где в 20 встречах отличился 10 голами и 1 результативной передачей.

Опыт за рубежом

Позже он отправился в Россию, в "Крылья Советов", но почти не играл и вскоре оказался в "Астане". В составе столичного клуба Аймбетов провёл три сезона:

2021 год — 23 матча, 9 голов, 1 ассист;

2022 год — 23 матча, 10 голов, 2 ассиста;

2023 год — 44 матча, 10 голов, 3 ассиста.

В 2024 году казахстанский форвард подписал контракт с "Адана Демирспор". В Турции он сыграл 9 матчей и забил 1 гол в сезоне-2023/24, а в кампании-2024/25 отметился 5 мячами в 28 встречах.

Аймбетов защищает цвета сборной Казахстана с 2019 года, дебютировав в матче против Бельгии.

Будущее — Азия или другой вариант?

По данным СМИ, кроме "Персеполиса", у нападающего есть предложение и от бухарестского "Рапида". Пока остаётся открытым вопрос, продолжит ли Аймбетов карьеру в Азии или же выберет другой вариант.

Напомним, что "Персеполис" является 13-кратным чемпионом Ирана. Выигрывал Лигу чемпионов АФК (1991) и трижды играл в финале этого турнира (1993, 2018, 2020).