Обидчик Жусупова на ОИ нокаутом выиграл претендентский бой

В Англии состоялся вечер бокса, в рамках которого прошёл претендентский бой в полусреднем весе по версии WBA между британцем Пэтом Маккормэком (8-0, 6 КО) и мексиканцем Мигелем Парра (25-6-1, 17 КО).
Поединок был рассчитан на десять раундов, но Парра отказался продолжать его после девятого раунда.
В итоге непобеждённый Маккормэк одержал восьмую победу в профессиональной карьере и шестую досрочно. Парра потерпел шестое поражение при 25 победах и одной ничьей.
Обладателем титула WBA в полусреднем весе является американец Роландо Ромеро (17-2, 13 КО).
Напомним, что Маккормэк — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года. На Играх-2016 в первом бою он победил казахстанца Абылайхана Жусупова.
