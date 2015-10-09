Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Вчера 19:50
 

Муздиман сделала заявление о бое с Лукас после победы нокаутом

  Комментарии (1)

Балауса Муздиман (слева). ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Казахстанская боксёрша Балауса Муздиман (9-0, 7 КО) прокомментировала потенциальное противостояние с соотечественницей Ангелиной Лукас (15-1, 7 КО), передают Vesti.kz.

Напомним, 5 сентября на вечере бокса в Алматы Муздиман вышла на ринг против индийской спортсменки Мамти Сингх (7-3-1, 4 КО) во втором наилегчайшем весе. Бой был запланирован на десять раундов, однако завершился преждевременно - победой казахстанки уже в четвёртом отрезке.

После Балаусу снова спросили о возможном поединке против Лукас, на что Муздиман ответила:

"Уже не интересно, мне кажется, и не актуально. Сейчас у меня другие интересы. Мы хотим взять титул IBF или WBC", — сказала Муздиман в беседе с автором

SarbazPodcast.

Напряжённые отношения между двумя спортсменками начались ещё в 2023 году, когда они провели яркий поединок на Спартакиаде Казахстана. Тогда верх одержала Муздиман, однако Лукас обвинила судей в предвзятости. С тех пор болельщики ждали их реванша, но, судя по всему, встреча откладывается на неопределённое время.

Ранее глава бойцовской лиги Fight Nights Камил Гаджиев выступил с инициативой провести этот бой, предложив выплатить каждой из спортсменок по 50 тысяч долларов (25 миллионов тенге). В ответ Муздиман заявила, что отдаст весь свой гонорар сопернице, если не сможет выиграть нокаутом. Однако Лукас так и не откликнулась на вызов соотечественницы, и поединок не состоялся.

