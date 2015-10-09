Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Балауса Муздиман оформила седьмой нокаут в карьере

Казахстанская боксёрша Балауса Муздиман (9-0, 7 КО) одержала очередную победу в профессиональной карьере, передают Vesti.kz.

На вечере бокса в Алматы она встретилась с Мамти Сингх (7-3-1, 4 КО) из Индии в бою второго наилегчайшего веса, рассчитанном на десять раундов. Однако поединок завершился досрочно — уже в четвертом раунде.

В первых двух раундах Муздиман отправила соперницу в нокдаун, а в четвертом раунде после очередного нокдауна Сингха рефери остановил бой. Победа была присуждена Муздиман техническим нокаутом.

Для Муздиман это девятая победа на профи-ринге и седьмая досрочная. Сингх потерпела третье поражение при семи победах и одной ничьей.


Главным событием вечера станет бой во втором среднем весе между казахстанцем Али Ахмедовым (23-2, 17 КО) и Джозефом Майгвисием из Танзании (14-4, 10 КО).

Быстрый нокаут решил судьбу боя казахстанца на вечере бокса в Алматы

