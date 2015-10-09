Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 22:49
 

Разгром принёс Казахстану первого четвертьфиналиста на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Разгром принёс Казахстану первого четвертьфиналиста на ЧМ-2025 по боксу Карина Ибрагимова (справа). ©Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передают Vesti.kz.

В весовой категории до 57 килограммов Ибрагимова встретилась с представительницей Англии Элизой Глинн и одержала уверенную победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, она стала первой представительницей сборной Казахстана, пробившейся в четвертьфинал мирового первенства. Напомним, в стартовом поединке турнира Ибрагимова также выиграла с тем же счетом у греческой боксерши Панайоты Кузилу.

Ранее в дневной сессии Махмуд Сабырхан победил представителя Мексики Брайана Ортиса. Нурбек Орлабай деклассировал украинца Матвея Ражбу. 

Далее в вечерней сессии от Казахстана выступят ещё два боксёра - Наталья Богданова и Ертуган Зейнуллинов. Смотреть поединки можно в прямой трансляции по ссылке.

Карина Ибрагимова — чемпионка Азии 2023 года, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2018 и 2022), а также обладательница серебра мирового первенства 2023 года. Кроме того, в её активе — серебряная медаль Летних Азиатских игр 2022 года.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/8 финала, женщины
Вчера 23:45   •   закончен
5:0
Кто победит в основное время?
Богданова

75%

Ничья

0%

Токчом

25%

Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!