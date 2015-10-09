Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 16:17
 

Разгромом обернулся первый бой Сабырхана на ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии (1)

Разгромом обернулся первый бой Сабырхана на ЧМ-2025 по боксу Махмуд Сабырхан. ©KBF

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан провёл стартовый поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передают Vesti.kz.

1

Его соперником в весовой категории до 55 килограммов стал представитель Мексики Брайан Ортис.

Дебютный раунд прошёл под диктовку казахстанца и завершился с разгромом - 5:0. Во втором отрезке мексиканец не смог доставить проблем Сабырхану - победа Махмуда 3:2.

Таким образом, судьба боя решалась в последней, третьей, трёхминутке. Её победителем стал Махмуд Сабырхан (5:0), пробившийся в следующую стадию.

Также сегодня, 7 сентября, на ринг выйдут ещё три представителя сборной Казахстана. В дневной сессии выступит Нурбек Оралбай, а в вечерней - Карина Ибрагимова, Наталья Богданова и Ертуган Зейнуллинов. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Махмуд Сабырхан — чемпион мира 2023 года, серебряный призёр мирового первенства 2021-го, а также вице-чемпион Азии 2022 года.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 17:00   •   идёт
- : -
Кто победит в основное время?
Оралбай
Ничья
Ражба
Проголосовало 25 человек

Живи спортом!