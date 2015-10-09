Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 17:30
 

Казах устроил камбэк на ЧМ-2025 по боксу и вышел на Оралбая

  Комментарии (2)

Казах устроил камбэк на ЧМ-2025 по боксу и вышел на Оралбая Тохтарбек Танаткан. ©IBA

Этнический казах Тохтарбек Танатхан, выступающий за сборную Китая, провёл стартовый поединок на чемпионате мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Великобритания).

Этнический казах Тохтарбек Танатхан, выступающий за сборную Китая, провёл стартовый поединок на чемпионате мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Великобритания).

Его соперником в весовой категории до 80 килограммов стал мексиканский спортсмен Эмилиано Редусиндо.

Первый раунд неожиданно забрал менее опытный мексиканец - 4:1. Во втором отрезке Танатхан уровнял шансы, завершив трёхминутку в свою пользу - 4:1.

Таким образом, исход боя решался в последнем, третьем раунде, победителем которого стал Танатхан. Он в следующей стадии сразится с казахстанцем Нурбеком Оралбаем, который в дебютной встрече деклассировал украинца Матвея Ражбу.

Сегодня, 7 сентября, на турнире свои поединки проведут ещё три представителя сборной Казахстана. В вечерней сессии в ринг выйдут Карина Ибрагимова, Наталья Богданова и Ертуган Зейнуллинов. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Тохтарбек Танатхан - серебряный призёр чемпионата мира-2023, чемпион летних Азиатских игр -2022.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/16 финала, мужчины
8 сентября 01:15   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Зейнуллинов
Ничья
Грау
Проголосовало 72 человек

