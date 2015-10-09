В сборной России сделали заявление о матче с пятикратными чемпионами мира

Полузащитник сборной России по футболу и игрок американской "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук изъявил желание провести матч с национальной командой Бразилии, передают Vesti.kz.

— Скоро у тебя юбилейный 50-й матч за сборную России. Если пофантазировать, как он должен выглядеть в идеале?

— Это явно будет товарищеская игра. Если честно, хотел бы сыграть этот матч в Черкизове на "РЖД-Арене". Мне нравится этот стадион, хорошие впечатления, уютный, тёплый. А что касается соперника, мне, конечно, нравится много сборных, но под наши условия выбрать трудно. Назову Бразилию, — сказал Миранчук в интервью "Чемпионату".

В составе сборной России Миранчук провёл 47 матчей, в которых забил восемь голов. В последней игре с Иорданией (0:0) он появился на поле во втором тайме.

Отметим, что сборная Бразилии является пятикратным чемпионом мира по футболу, что является абсолютным рекордом среди национальных команд. С лета 2025 года "селесао" возглавляет итальянский специалист Карло Анчелотти.

Напомним, с конца февраля 2022 года сборная России и российские клубы находятся под отстранением от всех международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

