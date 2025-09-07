Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 07:56
 

Главный бой обернулся первым поражением в UFC

  Комментарии

Поделиться
Главный бой обернулся первым поражением в UFC ©UFC Eurasia

В Париже (Франция) состоялся турнир UFC Fight Night 258, главным событием которого стал поединок в среднем весе между французом кумыкского происхождения Нассурдином Имавовым (17-4) и бразильцем Кайо Борральо (17-2), передают Vesti.kz.

Поделиться

В Париже (Франция) состоялся турнир UFC Fight Night 258, главным событием которого стал поединок в среднем весе между французом кумыкского происхождения Нассурдином Имавовым (17-4) и бразильцем Кайо Борральо (17-2), передают Vesti.kz.

Продолжение
Экс-чемпион мира из Узбекистана согласился дать бой Алимханулы
Сегодня 08:36  
Абат Аймбетов стал интересен победителю Лиги чемпионов
Сегодня 09:00  
Обидчик Жусупова на ОИ нокаутом выиграл претендентский бой
Сегодня 10:34  
WBO решила, кто станет следующим соперником Усика
Сегодня 12:13  

Бой прошёл всю дистанцию, и победу по очкам после пяти раундов одержал Имавов.

Для него это 17-я победа при четырёх поражениях. Борральо потерпел второе поражение в карьере и первое в UFC. До этого бразилец выиграл все семь поединков в американском промоушене.

Напомним, что чемпионом UFC в среднем весе является Хамзат Чимаев (15-0) из ОАЭ, который 17 августа отобрал титул у южноафриканца Дрикуса Дю Плесси (23-3).

В актуальном рейтинге дивизиона Имавов занимает второе место, а Борральо — седьмое.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия, Брюссель   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Бельгия
Бельгия
- : -
Казахстан
Казахстан
Кто победит в основное время?
Бельгия
Ничья
Казахстан
Проголосовало 340 человек

Реклама

Живи спортом!