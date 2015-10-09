Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 12:13
 

WBO решила, кто станет следующим соперником Усика

  Комментарии

Поделиться
WBO решила, кто станет следующим соперником Усика Александр Усик. ©instagram.com/usykaa

Всемирная боксёрская организация (WBO) объявила о решениях по статусу чемпионских боёв в тяжёлом весе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Всемирная боксёрская организация (WBO) объявила о решениях по статусу чемпионских боёв в тяжёлом весе, передают Vesti.kz.

Действующий чемпион организации украинец Александр Усик получил медицинскую отсрочку на 90 дней, что позволит ему восстановиться после травмы и подготовиться к следующему поединку.

Обязательный претендент на бой с Усиком, новозеландец Джозеф Паркер, получил разрешение провести защиту титула временного чемпиона WBO. Согласно регламенту, следующим соперником Усика станет именно временный чемпион, что определит очередную схватку за полноценный титул.

Ранее Усик попросил отсрочку в переговорах по бою с Паркером, и WBO пошла ему навстречу.

Напомним, что в июле Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе после победы над британцем Дэниелом Дюбуа.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Франция   •   Групповой этап, мужчины
9 сентября 23:45   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Исландия
Исландия
Кто победит в основное время?
Франция
Ничья
Исландия
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!