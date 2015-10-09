Лучший боксёр Олимпиады из Казахстана принял важное решение после ЧМ-2025

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов сообщил об изменениях в весовых категориях национальной команды, передают Vesti.kz.

Расклад сил в тяжёлых весах

"Серебряный призёр Олимпиады в Париже Нурбек Оралбай собирается перейти в весовую категорию до 85 килограммов. В весе до 90 килограммов лидером по-прежнему будет Сагындык Тогамбай. Также не исключено, что Даулет Толемисов поднимется в категорию до 90 килограммов. В весе свыше 90 килограммов мы возлагаем большие надежды на нашего молодого боксёра Аслана Елдибайулы", — цитирует слова Сатжанова "Спорт министрi".

Достижения лидера сборной

На чемпионате мира-2025 под эгидой World Boxing, который прошёл в сентябре в Ливерпуле, Оралбай дошёл до стадии четвертьфинала, где уступил узбекистанцу Жавохиру Умматалиеву единогласным решением судей.

Летом 2024-го он стал единственным представителем мужской сборной Казахстана, завоевавшим медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция).

В активе Нурбека Оралбая также бронзовая награда чемпионата Азии-2022 и золото чемпионата мира-2023, что делает его одним из ключевых боксёров нынешнего поколения сборной Казахстана.

Сборная Казахстана потеряла лучшего боксёра с Олимпиады

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!