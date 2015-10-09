Страшным нокаутом завершился бой за титул чемпиона мира

На арене Кокугикан в Токио (Япония) чемпион мира по версии WBO в наилегчайшем весе американец Энтони Оласкуага (11-1, 8 КО) успешно защитил титул, одержав досрочную победу над японцем Таку Кувахарой (14-3, 9 КО), передают Vesti.kz.

Кувахара с первых минут пытался действовать осторожно, полагаясь на джеб и работу вторым номером. Однако он не сумел справиться с постоянным давлением, мощью и разнообразием атак чемпиона.

Уже в четвёртом раунде Оласкуага довёл преимущество до логичного исхода, заставив соперника капитулировать.

Anthony Olascuaga stops Taku Kuwahara in Round 4 to defend the WBO Flyweight Title pic.twitter.com/7PhYQvzh5Z — Tokkerū (@ATokkers5) December 17, 2025

Удачный дебют экс-чемпиона в новой категории

В рамках того же вечера бокса бывший чемпион мира японец Сеиго Акуи (22-3-1, 12 КО) успешно дебютировал во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Его поединок против филиппинца Венсента Лакара (10-2, 4 КО) завершился досрочно в третьем раунде.

Акуи отправил соперника в нокдаун точным правым прямым. Лакар сумел подняться, однако рефери, оценив состояние боксёра, принял решение остановить бой. Сам филиппинец с вердиктом не спорил.

Вечер в Кокугикане подтвердил статус Японии как одной из ключевых площадок мирового бокса, подарив зрителям яркие и жёсткие развязки чемпионских поединков.

