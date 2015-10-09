В Казахстане отреагировали на решение Кроуфорда завершить карьеру

Казахстанский боксёр первого среднего веса Батыр Джукембаев (24-1, 17 КО) отреагировал на решение американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) завершить профессиональную карьеру, сообщают Vesti.kz.

Ранее Кроуфорд объявил об уходе из бокса и объяснил своё решение. В ответ Джукембаев написал большое и эмоциональное послание.

"Сегодня ринг покинула легенда. Я искренне был рад поработать в его команде. У него прекрасные человеческие качества, характер и дисциплина настоящего чемпиона. Я видел его непоколебимую преданность своему делу. Он не просто чемпион. Он хороший и простой человек, являющийся примером для подражания. Это были незабываемые впечатления, - написал Джукембаев в Instagram, опубликовав совместные фото с Кроуфордом.

Свой последний бой Кроуфорд провёл в сентябре, когда победил мексиканца Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Американец первым в истории бокса получил это звание в трёх дивизионах.

В начале декабря Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира - у него забрали пояс WBC.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!