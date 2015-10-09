Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 07:40
 

В Узбекистане отреагировали на решение IBA по скандалу в финалу ЧМ‑2025 по боксу

  Комментарии

Поделиться
В Узбекистане отреагировали на решение IBA по скандалу в финалу ЧМ‑2025 по боксу ©instagram.com/boxinguzbekistan_official/

Узбекистанский блогер Дауренбек Фазилов обратился к президенту Международной боксёрской ассоциации (IBA) после его заявления по скандальному финальному бою на чемпионате мира-2025, прошедшего в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Узбекистанский блогер Дауренбек Фазилов обратился к президенту Международной боксёрской ассоциации (IBA) после его заявления по скандальному финальному бою на чемпионате мира-2025, прошедшего в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Речь идёт о поединке в весовой категории до 60 килограммов, в котором россиянин Всеволод Шумков укусил за ухо узбекского боксёра Абдумалика Халокова. Сам бой завершился победой Шумкова раздельным решением судей. После этого Федерация бокса Узбекистана заявила о намерении подать апелляцию в IBA.

Накануне глава организации Умар Кремлев выступил с заявлением, что данный инцидент будет рассмотрен комиссией, а после будет принято официальное решение.

"Уважаемый Умар Назарович, от имени всех болельщиков бокса Узбекистана благодарим вас. Мы знаем, что вы очень многое сделали для бокса и боксёров — от малых до ветеранов!

Мы уверены, что с вашей помощью справедливость восторжествует! Вы и ваша команда блестяще провели чемпионат мира в Дубае, но грубая ошибка судейства, вернее, невнимательность, оставила маленькое пятнышко. Ещё раз благодарим вас за всё сделанное для мирового бокса!", — написал узбекистанец в своём инстаграм.


Напомним, что медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу от IBA выиграла команда России — 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. Вторым стал Казахстан (3-1-2), а замкнул тройку Узбекистан (2-4-3).

Ранее рассказали, сколько заработали казахстанские боксёры на ЧМ в Дубае.

Между тем в Узбекистане назвали цирком судейство на ЧМ от IBA.

Кто стал лучшим боксёром ЧМ-2025 с участием Казахстана

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига конференций 2025/26   •   Украина, Киев   •   Общий этап, мужчины
19 декабря 01:00   •   не начат
Динамо К
Динамо К
(Киев)
- : -
Ноа
Ноа
(Ереван)
Кто победит в основное время?
Динамо К
Ничья
Ноа
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!