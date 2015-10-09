Финал ЧМ по боксу с участием узбекистанца обернулся инцидентом в стиле Тайсона

Интересный и резонансный эпизод произошёл на чемпионате мира-2025 по боксу под эгидой IBA в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 60 килограммов российский боксёр Всеволод Шумков укусил за ухо Абдумалика Халокова из Узбекистана, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях.

"Всеволод Шумков выдал лучшее воплощение Майка Тайсона в финале чемпионата мира IBA против Абдумалика Халокова", — говорится в подписи к видео от британского обозревателя бокса Тейлора О'Хиггинса.

Vsevolod Shumkov doing his best Mike Tyson impression against Abdumalik Khalokov in the IBA World Championship final. pic.twitter.com/My29zuohB8 — Taylor O’Higgins (@TaylorOnSport) December 14, 2025

Несмотря на это, бой завершился сенсационной победой Шумкова со счётом 4:3, тогда как Халоков стал серебряным призёром мирового первенства.

Напомним, один из самых громких инцидентов в истории бокса произошёл в июне 1997 года в Лас-Вегасе (США), когда Майк Тайсон в реванше против Эвандера Холифилда откусил сопернику часть уха. Тот бой был немедленно остановлен, а Тайсон получил дисквалификацию и штраф в размере 3 миллионов долларов.

Добавим, что на чемпионате мира от IBA в Дубае также выступала сборная Казахстана, занявшая второе место в медальном зачёте. Казахстанцы завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Чемпионами мира стали Сакен Бибосынов (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг) и Абылайхан Жусупов (71 кг). Серебряную медаль выиграл Сабыржан Аккалыков (75 кг), а бронзовыми наградами отметились Темиртас Жусупов (48 кг) и Ертуган Зейнуллинов (63,5 кг).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!